  Arsenal, Londra derbisinde zirveyi bırakmadı
Spor

Arsenal, Londra derbisinde zirveyi bırakmadı

Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Chelsea'nin 10 kişi kalması sonrası ev sahibi ekip üstünlüğünü korudu.

1 Mart 2026 Pazar 21:36
Arsenal, Londra derbisinde zirveyi bırakmadı
İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Arsenal, sahasında Chelsea ile karşı karşı geldi. Arsenal, Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Arsenal, korner organizasyonunda William Saliba'nın 21. dakikada attığı golle Chelsea karşısında 1-0 öne geçti. Chelsea, 45+2. dakikada Piero Hincapie'nin kendi kalesine attığı golle 1-1'i buldu. İlk devre 1-1 sona erdi.

Arsenal, 66. dakikada Jurrien Timber'ın golüyle Chelsea karşısında 2-1'i buldu.

Chelsea, Pedro Neto'nun 70. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından lider Arsenal, ligde 64 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 3 maça yükselen Chelsea, 45 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Arsenal, Brighton deplasmanına gidecek. Chelsea, Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
