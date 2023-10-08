İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2023 Pazar / 24 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Manchester City'i 87'de yıktı
Spor

Arsenal, Manchester City'i 87'de yıktı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

8 Ekim 2023 Pazar 21:00 - Güncelleme:
Arsenal, Manchester City'i 87'de yıktı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, evinde Manchester City'i 1-0 mağlup etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0 kazanırken, galibiyet golünü 87. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

TOTTENHAM LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte Arsenal 20 puana ulaşırken, Manchester City 18 puanda kaldı. Maçın ardından 20 puanı bulunan Tottenham, Premier Lig'in yeni lideri oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'ye konuk olurken, Manchester City evinde Brighton'ı ağırlayacak.

  • Premier Lig
  • Arsenal vs Man City
  • Mikel Arteta
  • Pep Guardiola
  • Etiketler: PremierLig
  • ArsenalManCity
  • ArtetaGuardiola

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.