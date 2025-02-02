Arsenal, Manchester City'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.

Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.