İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9412
  • EURO
    37,3532
  • ALTIN
    3285.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal, Manchester City'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, konuk ettiği Manchester City'yi 5-1 mağlup etti.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 21:46 - Güncelleme:
Arsenal, Manchester City'yi dağıttı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.

Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.