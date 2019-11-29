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Arsenal menajeri Unai Emery'nin görevine son verildi

Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini açıkladı. Premier Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Emery'i değerlendirme aşamasında olan Arsenal'de UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşısında alınan 2-1'lik yenilgi bardağı taşıran son damla oldu ve Emery ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp adına bir açıklama yayınlayan Josh Kroenke, "Unai Emery'e Arsenal'a olan hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Arsenal, Emery ile beraber beklediğimiz rekabeti gösteremedi. Emery ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Freddie Ljungberg ile geçici teknik direktörlük konusunda anlaştık ve kendisine sonsuz güveniyoruz. Yeni teknik direktör için de arayışlarımız sürüyor ve nihai bir sonuç elde ettiğimiz zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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