31 Temmuz 2020 Cuma 22:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 22:48

Arsenal'de son dönemde iyice unutulan Mesut Özil, Londra ekibinde tamamen gözden çıkarıldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'i FA Cup Finali'nde Chelsea ile oynayacakları maçın kadrosuna almadı ve Türkiye'ye tatil için gitmesine izin verdi.

Teknik direktör Arteta, Mesut ile ilgili son olarak, "Bazen, doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak zorundasındır. Şu anda onu seçmek doğru değil" demişti.

Koronavirüs arası sonrasında tek bir dakika bile süre alamayan Mesut Özil'in Arsenal'deki sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor.