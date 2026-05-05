Arsenal mi, Atletico Madrid mi? Devler Ligi'nde ilk finalist belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak.
Emirates Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu dev maçta Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Martinelli, Gyökeres.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Griezmann, Alvarez.