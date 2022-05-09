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Spor

Arsenal, Muhammed Elneny için harekete geçti

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Muhammed Elneny ile yeni sözleşme için görüşmelere başladığı iddia edildi.

9 Mayıs 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
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Süper Lig devlerinin de radarında olan Arsenalli futbolcu Muhammed Elneny için önemli bir iddia ortaya atıldı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Arsenal'in Mısırlı oyuncu ile yeni sözleşme konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde İngiliz ekibinin Elneny'i elinde tutmaya kararlı olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun da takımda kalmak istediği ifade edildi.

Mısırlı oyuncu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda herkes Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine odaklanmış durumda. Eminim ki kulüp sözleşmesi biten oyuncularla yakın zamanda iletişim kuracaktır." ifadesini kullanmıştı.

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