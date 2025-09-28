İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Arsenal, Newcastle United'ı son dakikada devirdi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United sahasında Arsenal'i ağırladı. St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

28 Eylül 2025 Pazar 21:15


İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United sahasında Arsenal'i ağırladı.

St. James' Park'ta oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı.

Newcastle United, Nick Woltemade'nin 34. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Arsenal'de 84. dakikada Mikel Merino maça eşitliği getirdi.

Maç tam bitti derken Arsenal'de Gabriel sahneye çıktı attığı gol ile takımına 2-1 kazandırdı.

Ligin sonraki haftasında Newcastle United sahasında Nottingham Forest'i ağırlayacak. Arsenal ise West Ham United'i konuk edecek.


