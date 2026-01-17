İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında takıldı
Spor

Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında takıldı

Premier Lig lideri Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında golsüz berabere kaldı. Manchester City'nin kaybettiği haftada farkı açma şansını değerlendiremeyen Londra ekibi, 1 puanla yetindi.

HABER MERKEZİ17 Ocak 2026 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Arsenal, Nottingham Forest deplasmanında takıldı
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in lideri Arsenal, 22. haftada Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu.

City Ground'da oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını daha da yükseltme fırsatını kullanamadı.

Arsenal, bu beraberlikle 50 puana yükseldi. Mikel Arteta'nın ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 43 puanı bulunuyor. Nottingham Forest, Arsenal beraberliğiyle 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Brentford deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.