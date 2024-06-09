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Spor

Arsenal, orta sahaya Douglas Luiz'i istiyor

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, orta saha pozisyonu için Aston Vİlla'nın yıldız oyuncusu Douglas Luiz'i transfer hedefi olarak belirledi.

9 Haziran 2024 Pazar 19:36 - Güncelleme:
Arsenal, orta sahaya Douglas Luiz'i istiyor
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Premier Lig'de son haftalarda yaşadığı kayıplarla şampiyonluğu Manchester City'e kaptıran Arsenal yeni sezonun çalışmalarına hız verdi.

HEDEF ASTON VILLA'NIN YILDIZI

Rudy Galetti'nin haberine göre Arsenal gözünü Aston Villa forması giyen Douglas Luiz'e çevirdi.

Haberin detaylarında Aston Villa'nın finansal nedenlerden ötürü oyuncu satması gerektiği ve bu durumu avantajına çevirmek isteyen Arsenal'in yıldız oyuncu için devreye girdiği söylendi.

Ayrıca Arsenal'in bu transfer için yaklaşık 60 milyon euroyu gözden çıkardığı da iddia edildi.

53 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 53 resmi maça çıkan Douglas Luiz bu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

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