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Spor

Arsenal penaltılarda çeyrek bileti kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Arsenal, sahasında Porto'yu 1-0 yendi. İlk maçı 1-0 kaybeden İngiliz ekibi, penaltılarda rakibini 4-2 yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

13 Mart 2024 Çarşamba 01:51 - Güncelleme:
Arsenal penaltılarda çeyrek bileti kaptı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Arsenal ile Porto karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ilk maçı 1-0 kaybeden Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatma bölümünün de 1-0 sona ermesinin ardından penaltılara giden karşılaşmada gülen taraf Arsenal oldu.

İngiliz ekibi, penaltılarda rakibini 4-2 yenmeyi başararak adını çeyrek finale yazdırdı.

TROSSARD TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de Leandro Trossard, Şampiyonlar Ligi tarihinde Arsenal formasıyla çıktığı ilk üç iç saha maçında da gol atan üçüncü oyuncu oldu (Alexis Sanchez ve Bukayo Saka ile birlikte).

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