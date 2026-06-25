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Spor

Arsenal, Piero Hincapie'nin bonservisini aldı

İngiltere Premier Lig devi Arsenal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Piero Hincapie'nin bonservisini aldı.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2026 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Arsenal, Piero Hincapie'nin bonservisini aldı
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Premier Lig'de şampiyonluk yaşayan Arsenal, gelecek sezon hazırlıklarına devam ediyor. İngiliz kulüp, Transfer çalışmalarında gaza bastı.

Arsenal, geçen sezon başında kiraladığı Piero Hincapie'nin bonservisini Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den aldı. Kulüp, transferi resmen açıkladı.

SEZON PERFORMANSI

Piero Hincapie, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2763 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, 1 gol ve 2 asistle skora etki etti.

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