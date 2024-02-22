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Spor

Arsenal, Porto karşısında son dakikada yıkıldı!

Porto ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Estadio Do Dragao'da karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 90+4'üncü dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

22 Şubat 2024 Perşembe 01:30 - Güncelleme:
Arsenal, Porto karşısında son dakikada yıkıldı!
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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.

Estadio Do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi Porto 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+4'te Wenderson Galeno'dan geldi. Galeno, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golüne imza attı.

Konuk ekip Arsenal, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli bir şut çekemedi.

Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 12 Mart Salı günü Arsenal'in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

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