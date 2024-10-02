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Spor

Arsenal, PSG'nin fişini ilk yarıda çekti

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahasında Paris Saint-Germain'i 2-0 mağlup etti.

2 Ekim 2024 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Arsenal, PSG'nin fişini ilk yarıda çekti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın en çok merak edilen maçlarından birinde Arsenal ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı ev sahibi Arsenal 2-0'lık skorla kazandı.

İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kai Havertz ve 35. dakikada Bukayo Saka attı.

Arsenal, bu galibiyetle birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 4 yaptı. PSG, 3 puanda kaldı.

Arsenal, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında Shakhtar Donetsk ile sahasında karşılaşacak. PSG, evinde PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

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