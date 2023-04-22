Arsenal puan kayıplarına devam ediyor

Lider Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Southampton ile 3-3 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider Arsenal, lig sonuncusu Southampton ile Emirates'te karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Southampton 1. dakikada Carlos Alcaraz ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 14. dakikasında Theo Walcott ile bir gol bulan konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi 20. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Konuk ekip karşılaşmanın 66. dakikasında Duje Caleta-Car'ın topu filelere göndermesiyle 3-1 öne geçti. Arsenal, 88. dakikada Martin Odegaard ve 90. dakikada Bukayo Saka ile 2 gol daha bularak eşitliği yakaladı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 3-3'lük skorla tamamlandı ve lider Arsenal şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı bırakarak son 3 haftada beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal 75 puana yükseltirken, Southampton ise maç fazlasıyla puanını 24 yaparak 20. sırada yer aldı.