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Spor

Arsenal puan kayıplarına devam ediyor

Lider Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Southampton ile 3-3 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Son 3 Premier Lig maçında 3 beraberlik alan Arsenal şampiyonluk yolunda ipleri rakibi Manchester City'e kaptırdı.

IHA22 Nisan 2023 Cumartesi 08:40 - Güncelleme:
Arsenal puan kayıplarına devam ediyor
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Lider Arsenal, Premier Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı lig sonuncusu Southampton ile 3-3 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider Arsenal, lig sonuncusu Southampton ile Emirates'te karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Southampton 1. dakikada Carlos Alcaraz ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 14. dakikasında Theo Walcott ile bir gol bulan konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi 20. dakikada Gabriel Martinelli'nin golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Konuk ekip karşılaşmanın 66. dakikasında Duje Caleta-Car'ın topu filelere göndermesiyle 3-1 öne geçti. Arsenal, 88. dakikada Martin Odegaard ve 90. dakikada Bukayo Saka ile 2 gol daha bularak eşitliği yakaladı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 3-3'lük skorla tamamlandı ve lider Arsenal şampiyonluk yolunda önemli 2 puanı bırakarak son 3 haftada beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Arsenal 75 puana yükseltirken, Southampton ise maç fazlasıyla puanını 24 yaparak 20. sırada yer aldı.

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