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Spor

Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'ler

Arsenal-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri büyük ölçüde belli oldu. İngiltere'nin güçlü kulübü Arsenal, Real Madrid'i konuk edecek. Maç öncesinde futbolseverlerin aklındaki en büyük soru ise Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler muhtemel 11'lerde olacak mı? İşte Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'ler

8 Nisan 2025 Salı 15:50 - Güncelleme:
Arsenal-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'ler
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Arsenal-Real Madrid maç kadrosu, mücadele öncesi açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde heyecan dorukta! Son şampiyon olan Eflatun-Beyazlılar, deplasmanda oynayacakları bu kritik maçta avantajlı bir sonuç almayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in gözler üzerindeki ismi Arda Güler olacak. Peki Arsenal-Real Madrid maç kadrosu nasıl şekillendi? Arda Güler oynayacak mı? İşte Arsenal-Real Madrid muhtemel 11'leri

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'i evinde konuk edecek. Bu dev mücadelede her iki takım da avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu heyecan verici maç, futbol dünyasında büyük yankı uyandıracak. Arsenal - Real Madrid maçında hangi takımın avantajı ele alacağı ve Arda Güler'in sahada olup olmayacağı merakla bekleniyor. İşte Arsenal-Real Madrid maç kadrosu (muhtemel 11'ler)

ARSENAL-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arsenal-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, 8 Nisan 2025 Salı günü saat 22:00'de başlayacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak olan bu dev mücadele, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak.

ARSENAL-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Arsenal-Real Madrid maçı, Türkiye'deki futbolseverler için Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar, Tabii Spor ekranlarından takip edebilecekler.

Arsenal - Real Madrid çeyrek final mücadelesini, Tabii Spor kanalından şifresiz izleyebilirsiniz. Bu dev karşılaşma, futbolseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir mücadele olacak.

ARSENAL-REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER

ARSENAL MAÇ KADROSU: Raya, Kereste, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli.

REAL MADRİD MAÇ KADROSU: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

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