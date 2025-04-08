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Spor

Arsenal, Real Madrid'i sahadan sildi! Rövanş öncesi büyük avantaj

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 23:59 - Güncelleme:
Arsenal, Real Madrid'i sahadan sildi! Rövanş öncesi büyük avantaj
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.

Arsenal, ilk yarıda özellikle Bukayo Saka'nın oynadığı sağ kanattan etkili olmaya çalıştı. Real Madrid ise Jude Bellingham, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior ile rakip kalede gol aradı.

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, ilk yarıda bir pozisyonda yaptığı iki kurtarışla dikkat çekti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

ARSENAL ÖNE GEÇTİ

Arsenal, karşılaşmanın 58. dakikasında Declan Rice ile öne geçti. Bu dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İngiliz yıldız, harika bir vuruşa imza atarak takımını öne geçirdi.

ARSENAL TEHLİKELERİ

Arsenal, Rice'ın golünün ardından Real Madrid, kalesinde gol aramayı sürdürdü. İngiliz ekibi, Gabriel Martinelli ve Mikel Merino ile bulduğu pozisyonlarda kaleci Courtois'i geçemedi.

YİNE DECLAN RICE!

Arsenal, 70. dakikada Declan Rice ile farkı ikiye çıkardı. İngiliz yıldız, yine serbest vuruştan ağları havalandırdı ve durumu 2-0 yaptı.

FARK ÜÇE ÇIKTI

Arsenal, 75. dakikada Mikel Merino ile bir gol daha bularak durumu 3-0'a geridi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, 68. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Camavinga, uzatma dakikalarında ise ikinci sarı kartın ardından oyundan atıldı. Fransız futbolcu, rövanşta forma giyemeyecek.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Çarşamba günü İspanya'da Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak.

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