İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2289
  • EURO
    46,9264
  • ALTIN
    4330.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal rotayı Eberechi Eze'ye çevirdi
Spor

Arsenal rotayı Eberechi Eze'ye çevirdi

Arsenal, hücuma yönelik orta saha oyuncusu için Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Londra ekibi, Eze için resmi temaslara başlayabilir.

Haber Merkezi14 Temmuz 2025 Pazartesi 18:53 - Güncelleme:
Arsenal rotayı Eberechi Eze'ye çevirdi
ABONE OL

Viktor Gyökeres için anlaşmaya varan Arsenal, rotasını Crystal Palace'nin yıldızına çevirdi

Ben Jacobs'un haberine göre, Arsenal, Crystal Palace forması giyen Eberechi Eze'yi gündemine aldı. Kırmızı-beyazlılar, Crystal Palace ekibi ile resmi temaslara başlayabilir.

2024/2025 sezonunda Crystal Palace ile 43 maça çıkan Fransız oyuncu, 14 gol atarken 11 asist kaydetti.

Viktor Gyökeres'in resmiyet kazanmasının ardından Arsenal'in odağı hücuma dönük orta saha oyuncusu bulmak.

Eberechi Eze görüşmeleri bu hafta devam edecek ve #AFC ın Crystal Palace'a resmi bir yaklaşımda bulunması bekleniyor.

#AFC Eze'nin serbest kalma maddesi dışında bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını anlamak istiyorum.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.