İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2024 Çarşamba / 20 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2683
  • EURO
    37,2049
  • ALTIN
    3027.86
  • BIST100
    8838.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı tek golle aldı
Spor

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı tek golle aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arsenal, Shakhtar Donetsk'i 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

23 Ekim 2024 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanı tek golle aldı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Arsenal, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Emirates'teki maçı Arsenal 1-0 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dmytro Riznyk kendi kalesine attı.

Arsenal'de Leandro Trossard, 77'de bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 7 puana yükseldi. Shakhtar Donetsk, 1 puanda kaldı.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Inter deplasmanına gidecek. Shakhtar Donetsk, Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.