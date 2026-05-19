Arsenal şampiyonluğa çok yakın!

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Arsenal, sahasında Burnley'i 1-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada Arsenal, 37. dakikada Kai Havertz'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, 1 maç fazlası olan Arsenal puanını 82'ye çıkarırken, ikinci sıradaki Manchester City'nin 5 puan önünde yer aldı.

En son 2003-2004 sezonunda şampiyon olan Arsenal, Manchester City'nin yarın oynayacağı Bournemouth deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.