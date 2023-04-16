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Spor

Arsenal, şampiyonluk yolunda yara aldı

Premier Lig'in 31. haftasında sahasında West Ham ile karşılaşan lider Arsenal 2-0 önde olduğu maçı 2-2 berabere tamamladı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlı ekip şampiyonluk yolunda üst üste ikinci beraberliğini aldı.

16 Nisan 2023 Pazar 18:14 - Güncelleme:
Arsenal, şampiyonluk yolunda yara aldı
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Premier Lig 31. hafta maçında lider Arsenal, West Ham ile karşı karşıya geldi.

London Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Lider Arsenal maça hızlı başladı ve 7. dakikada Gabriel Jesus, 10. dakikada da Martin Odegaard'ın golleriyle 2-0 öne geçti. West Ham, Benrahma'nın 33. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Arsenal 52. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Bukayo Saka, farkı yeniden 2'ye çıkarma şansını kaçırdı. Penaltı pozisyonundan 2 dakika sonra West Ham Jarrod Bowen'in golüyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve Lider Arsenal şampiyonluk yolunda yine yara aldı.

YİNE AYNI SENARYO

Londra temsilcisi, geçtiğimiz hafta da Liverpool karşısında 2-0 öne geçmiş ancak skoru koruyamamıştı ve karşılaşma yine 2-2 sona ermişti.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KAYIP

Lider ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Ayrıca, Arsenal'in bu sezon öne geçip kaybettiği maç bulunmuyor. Alınan bu sonucun ardından Arsenal puanını 74 yaptı. West Ham ise 31'e çıkardı. Bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, Southampton'ı konuk edecek. West Ham ise Bournemouth'u ağırlayacak.

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