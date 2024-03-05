İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2024 Salı / 25 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,5754
  • EURO
    34,3882
  • ALTIN
    2146.73
  • BIST100
    8907.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal, Sheffield United'a acımadı!

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Arsenal ile Sheffield United karşı karşıya geldi. Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal, maçı 6-0 kazandı.

5 Mart 2024 Salı 01:26 - Güncelleme:
Arsenal, Sheffield United'a acımadı!
ABONE OL

Premier Lig 27. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk olduğu Sheffield United' 6-0 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Martin Odegaard, 13. dakikada Jayden Bogle (kk), 15. dakikada Gabriel Martinelli, 25. dakikada Kai Havertz, 39. dakikada Declan Rice ve 58. dakikada Benjamin White kaydetti.

Arsenal'de 65. dakikada oyuna giren Thomas Partey 148 gün sonra sahalara geri döndü.

Arsenal bu galibiyetle Premier Lig'de üst üste 7. galibiyetini aldı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 61'e çıkartırken, Sheffield United ise 13 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında Brentford'u konuk ederken, Sheffield United ise Bournemoth deplasmanına gidecek.

İşte Premier Lig'deki son puan durumu:

1) Liverpool (63)

2) Manchester City (62)

3) Arsenal (61)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.