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Spor

Arsenal, Slavia Prag'ı gole boğdu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Arsenal işi daha fazla şansa bırakmadı ve deplasmanda Slavia Prag'ı 4-0 yenerek rahat bir şekilde tur atladı.

16 Nisan 2021 Cuma 00:46 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 00:46
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında ilk karşılaşmada kendi sahasında 1-1 berabere kalan Arsenal, bu kez Slavia Prag'ı deplasmanda 4-0'la geçti ve adını yarı finale yazdırdı. İşi adeta ilk yarıda bitiren Arsenal, 18'de Pepe, 21'de Lacazette ve 24'te Saka'nın golleriyle 6 dakikada 3 gol buldu. İlk yarı bu skorla 3-0 bitti.

İkinci yarıda 77'de yine Lacazette sahneye çıktı ve maç 4-0 bitti. Arsenal'in yarı finaldeki rakibi, takımın eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal oldu.

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