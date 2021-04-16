Arsenal, Slavia Prag'ı gole boğdu

16 Nisan 2021 Cuma 00:46 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 00:46

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında ilk karşılaşmada kendi sahasında 1-1 berabere kalan Arsenal, bu kez Slavia Prag'ı deplasmanda 4-0'la geçti ve adını yarı finale yazdırdı. İşi adeta ilk yarıda bitiren Arsenal, 18'de Pepe, 21'de Lacazette ve 24'te Saka'nın golleriyle 6 dakikada 3 gol buldu. İlk yarı bu skorla 3-0 bitti.

İkinci yarıda 77'de yine Lacazette sahneye çıktı ve maç 4-0 bitti. Arsenal'in yarı finaldeki rakibi, takımın eski teknik direktörü Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal oldu.