Arsenal, son dakikada kazandı

İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Arsenal sahasında Wolves'i ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.