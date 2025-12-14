İSTANBUL 12°C / 6°C
14 Aralık 2025 Pazar
Arsenal, son dakikada kazandı

Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Wolves'i ağırlayan Arsenal, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Emirates Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin golleri rakip oyuncuların kendi kalesine attığı gollerle geldi.

14 Aralık 2025 Pazar 01:02
İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Arsenal sahasında Wolves'i ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.

