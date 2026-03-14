İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Arsenal son dakikalarda kazandı

Arsenal, Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Everton'u 2-0 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti son dakikalarda gelen Gyökeres ve Dowman'ın golleri getirdi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Arsenal, evinde Everton'u ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 Arsenal kazandı.

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Viktor Gyökeres ve 90+7. dakikada Max Dowman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 2 maç fazlasıyla puanını 70'e çıkartarak en yakın rakibi Manchester City'e 10 puan fark attı.

Everton 43 puanla 8. sırada kaldı.

Arsenal yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı başardı.

Lig'de sonraki maçta Arsenal evinde Bournemouth ile; Everton ise evinde Chelsea ile karşılaşacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.