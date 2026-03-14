Arsenal son dakikalarda kazandı

İngiltere Premier Ligi'nin 30. haftasında Arsenal, evinde Everton'u ağırladı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0 Arsenal kazandı.

Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Viktor Gyökeres ve 90+7. dakikada Max Dowman kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 2 maç fazlasıyla puanını 70'e çıkartarak en yakın rakibi Manchester City'e 10 puan fark attı.

Everton 43 puanla 8. sırada kaldı.

Arsenal yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmayı başardı.

Lig'de sonraki maçta Arsenal evinde Bournemouth ile; Everton ise evinde Chelsea ile karşılaşacak.