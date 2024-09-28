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Spor

Arsenal son nefeste kazandı

Arsenal, İngiltere Premier Lig'de Leicester City'yi son bölümde bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

28 Eylül 2024 Cumartesi 19:26 - Güncelleme:
Arsenal son nefeste kazandı
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal sahasında Leicester City'yi ağırladı. Geçen hafta Manchester City deplasmanda 2-1 öne geçen ama 90+8'de skoru koruyamadığı için 2-2 beraberlikle sahadan ayrılan Arsenal, Leicester City karşısında benzer bir senaryo yaşamak üzereyken, 90+4 ve 90+9'da gelen gollerle güldü.

Taraftarının önünde 2-0 öne geçen Arsenal, ikinci yarıda Leicester City'nin gollerine engel olamadı. Oyunu son bölümde rakip ceza sahasına yıkan Arsenal, 90+4 ve 90+9'da gelen gollerle kazandı.

Arsenal'in gollerini 20. dakikada Gabriel Martinelli, 45 ve 90+4. dakikada Leandro Trossard, 90+9. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Leciester City'nin golleri 47 ve 63. dakikada James Justin'den geldi.

Arsenal'in yıldız isimlerinden Bukayo Saka ligde ilk 6 haftada asist yapan ilk futbolcu oldu.

Manchester City'nin Newcastle'a takıldığı haftada Arsenal kazandı ve puanını 14 yaparak rakibini yakaladı. Leicester City 3 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Southampton'ı ağırlayacak. Leicester City, Bournemouth'u ağırlayacak.

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