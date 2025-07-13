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Spor

Arsenal sonrası Benjamin Sesko'ya talip çıktı

Alman ekibi Leipzig forması giyen 22yaşındaki Sloven golcü Benjamin Sesko Suudi Arabistan ve İtalya'dan talip çıktı.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Arsenal sonrası Benjamin Sesko'ya talip çıktı
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Arsenal, Gabriel Jesus'un yerini doldurmak üzere uzun süredir Benjamin Sesko ile ilgileniyordu.

Team Talk'ın haberine göre; Hem oyuncu hem de kulübü Leipzig ile son haftalarda görüşmeler yapan Arsenal, Newcastle United'ın Alexander Isak'ı kesinlikle satmaması sonrası gözünü Sloven golcüye çevirmişti.

Ancak Leipzig'in yüksek bonservis beklentisi ve oyuncunun maaş talebi, Arsenal'in bu transferden vazgeçmesine neden oldu.

AL-HİLAL TEMAS KURDU

Benjamin Sesko ile ilgilenen kulüpler arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de yer alıyor. Al-Hilal yetkilileri, transfer şartlarını öğrenmek için Leipzig ile temasa geçti. Ancak Alman kulübü, 22 yaşındaki oyuncu için 90 milyon euro'nun (yaklaşık 105 milyon dolar) üzerinde bir bonservis talep ediyor.

SERİE A EKİPLERİ DE BİLGİ ALDI

İtalya'dan iki Serie A kulübünün de Benjamin Sesko için bilgi aldığı ifade edildi. Ancak finansal koşullar ve kontrat yapısı, şu aşamada somut adımların atılmasını zorlaştırıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 45 maçta boy gösteren Sesko, 21 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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