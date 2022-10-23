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Spor

Arsenal, Southampton ile yenişemedi

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü.

AA23 Ekim 2022 Pazar 18:52 - Güncelleme:
Arsenal, Southampton ile yenişemedi
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İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Bu sezon zirve yarışına dahil olmayı hedefleyen Arsenal, St. Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 11. dakikada Granit Xhaka'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Southampton, 65. dakikada Stuart Armstrong'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Arsenal, beraberliğe rağmen 28 puanla liderliğini sürdürdü. Southampton ise 12 puanla 15'inci sırada yer aldı.

ASTON VİLLA İLE LEİCESTER CİTY FARKLI KAZANDI

Diğer öne çıkan maçlarda, hafta içi teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, konuk ettiği Brentford'u Leon Bailey, Danny Ings (2) ve Ollie Watkins'in golleriyle 4-0 mağlup ederek çıkışa geçti.

Leicester City ise Youri Tielemans, Harvey Barnes, James Maddison ve Jamie Vardy'nin fileleri havalandırmasıyla deplasmanda Wolverhampton Wanderers'ı 4-0 yendi. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonuçların ardından Aston Villa 12 puanla 14'üncülüğe, Leicester City ise 11 puanla 16'ncılığa yükseldi.

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