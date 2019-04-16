Arsenal tek attı üç aldı!

Arsenal, Premier Lig 33. hafta maçında Watford'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Topçular, maça çok hızlı başladı ve sadece 10. dakikada Aubameyang'ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.

Bu golden hemen sonra 11. dakikada Troy Deeney, doğrudan kırmızı kart görererek Watford'ı sahada 10 kişi bıraktı.

Bu gelişmelerin ardından oyunun temposu bir hayli düştü ve maç Arsenal'in kontrolünde geçti.

Ev sahibi Watford son bölümlerde bazı tehlikeler yaratsa da Arsenal savunmasını ve kaleci Leno'yu geçemedi.

Karşılaşmadan üç puanla ayrılan Arsenal, 66 puana yükseldi ve tekrardan ligin 4. sırasına yerleşti.

Ev sahibi Watford ise 46 puanda kalsa da ligde 10. sırada yer almaya devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım için ilk 4'e girmek isteyen Arsenal, 18 Nisan Perşembe günü Napoli deplasmanında Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme mücadelesi verecek.