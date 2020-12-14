İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8577
  • EURO
    9,5589
  • ALTIN
    466.986
  • BIST100
    1370.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal toparlanamıyor! 61 yıl sonra ilk kez...
Spor

Arsenal toparlanamıyor! 61 yıl sonra ilk kez...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Arsenal evinde Burnley ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Burnley 1-0 kazandı ve Arsenal 61 yıl sonra ilk kez evinde 4 kez üst üste maç kaybetti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:34 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 00:34
ABONE OL

Arsenal'de Granit Xhaka 58. dakikada rakibinin boğazına sarıldığı için kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Burnley'ye galibiyeti getiren gol, 73. dakikada Aubameyang'ın kendi kalesine yaptığı vuruşun ardından geldi.

61 YIL SONRA...

1974'ten sonra ilk kez ligde Burnley'ye kaybeden Arsenal, 1959-60 sezonundan bu yana ilk kez evinde üst üste 4 mağlubiyet aldı. Londra ekibi o sezon ligi 13. sırada tamamlamıştı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. yenilgisini alan ve 5 maçtır kazanamayan Arsenal, 13 puanla 15. sırada kaldı. Burnley ise sezonun 2. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi.

Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal evinde Southampton ile karşılaşacakken, Burnley deplasnanda Aston Villa'ya konuk olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.