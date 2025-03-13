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Spor

Arsenal toplam skorda 9-3'le çeyrek finalde

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 7-1 kazandığı maçın rövanşında PSV ile 2-2 berabere kalarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Haber Merkezi13 Mart 2025 Perşembe 01:10 - Güncelleme:
Arsenal toplam skorda 9-3'le çeyrek finalde
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı Hollanda'da 7-1 kazanan Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki maçta PSV ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Arsenal, 6. dakikada Oleksandr Zinchenko ile öne geçti. PSV, 18. dakikada Ivan Perisic'in golüyle skoru eşitledi.

Dakikalar 37'yi gösterirken Arsenal'de Declan Rice, takımını yeniden öne geçirdi ve skor 2-1'e geldi.

70. dakikada ise PSV, Couhaib Driouech ile skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

İlk maçı deplasmanda 7-1 kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

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