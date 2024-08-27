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Spor

Arsenal transferi duyurdu!

Arsenal, Real Sociedad'dan Mikel Merino'yu 32 milyon euro karşılığında renklerine bağladı.

27 Ağustos 2024 Salı 20:44 - Güncelleme:
Arsenal transferi duyurdu!
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Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktör Mikel Arteta önderliğinde uzun süredir beklediği transferde mutlu sona ulaştı.

Arsenal, Real Sociedad'ta oynayan İspanyol yıldız orta saha Mikel Merino'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol yıldız, yeni kulübüyle 2028 yılına dek sözleşme imzaladı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

İngiliz devi Mikel Merino'nun transferi için Real Sociedad'a 32 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Sociedad ile 45 maça çıkan Merino, 8 kez rakip fileleri havalandırırken 5 kez de gol pası verdi.

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