Arsenal ve Manchester United, Ronald Araujo'yu istiyor

23 Mart 2022 Çarşamba 00:18 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 00:18

Arsenal ve Manchester United Barcelona'nın parlayan yıldızı Ronald Araujo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Önümüzdeki sezonda kadrolarını iyice güçlendirmek isteyen iki Premier Lig ekibi Manchester United ve Arsenal, Barcelona'nın son zamanlarda kendini gösteren genç stoperi Ronald Araujo'yu transfer etmek istiyor. İyi bir nüve yakalayan ve bu nüveye uygun genç ve yetenekli oyuncular transfer ederek kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal için 23 yaşındaki Araujo'nun savunmaya iyi bir ekleme olacağı düşünülüyor.

Manchester United ise beklentilerin altında geçen bir sezonun ardından daha iyi oyuncular transfer etmek istiyor. Xavi yönetiminde Barcelona'da iyi bir form yakalayan Araujo'nun kadroya iyi bir ekleme olacağını düşünen Manchester United yönetimi, Uruguaylı stoper için oldukça iyi bir bütçe ayıracak. Barcelona'ya 40 milyon euro ve Araujo'ya yıllık 8 milyon euro önerecek Manchester United oyuncuyu hiçbir kulübe kaptırmak istemiyor. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi vizesi alarak oyuncuyu çok daha düşük bir ücretle kadrosuna katmayı hedefliyor.