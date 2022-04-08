İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7623
  • EURO
    16,0592
  • ALTIN
    921.845
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arsenal ve Newcastle United, Paulo Dybala ile ilgileniyor
Spor

Arsenal ve Newcastle United, Paulo Dybala ile ilgileniyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Newcastle United'ın Juventus'ta forma giyen Paulo Dybala ile ilgilendiği iddia edildi.

8 Nisan 2022 Cuma 18:00 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 18:00
ABONE OL

Juventus ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Paulo Dybala için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınına göre, Arsenal ve Newcastle United'ın Arjantinli oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde Dybala'nın İtalya'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Avrupa'da uygun bir seçenek bulamaması durumunda Inter'e transfer olabileceği kaydedildi.

Ayrıca, Juventus'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncuyla yeni kontrat imzalamayacağı ifade edildi.

Paulo Dybala bu sezon Torino ekibiyle çıktığı 30 maçta, 13 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.