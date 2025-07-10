Arsenal, Viktor Gyökeres için kesenin ağzını açacak

Arsenal heyeti, yıldız golcü Viktor Gyökeres'in transferi için Sporting CP ile anlaşma sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta Lizbon'a gitti.

Viktor Gyökeres için trasnfer görüşmelere, Mart ayında Edu Gaspar'ın ayrılmasının ardından Arsenal'e sportif direktör olarak katılan Andrea Berta'nın da dahil olduğu düşünülüyor. CNN Portekiz'in haberine göre, bu görüşmeler "karar verici bir adım" niteliği taşıdı ve Arsenal yetkilileri Lizbon'dan "neredeyse her şey hazır şekilde" ayrıldı.

Arsenal'in, Viktor Gyökeres ile kişisel şartlarda da anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Bu son gelişmelerle birlikte transferin gerçekleşme olasılığı giderek artıyor. Kulüpler arasındaki beklenen toplam transfer paketi 80 milyon euro (yaklaşık 68.9 milyon sterlin / 93.7 milyon dolar) seviyesinde. Ancak şu an için henüz tam bir anlaşmaya varılamamasının nedeni, bu miktarın ne kadarının garanti ödeme olacağı, ne kadarının bonuslarla şekilleneceği konusundaki belirsizlik. Taraflar arasındaki fark sadece 5 milyon euro civarında olabilir.

Gyökeres transfer süreci zaman zaman karmaşık bir hal alsa da, bu hafta Portekiz basınında çıkan haberlere göre Sporting, oyuncunun sezon öncesi kampa geç katılmasına izin verdi. Bu ekstra süre, hem oyuncunun hem de kulüplerin transferle ilgili tüm detayları sonuçlandırması için yeterli olabilir.