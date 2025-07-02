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Spor

Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde sona yakın

Gelecek sezon iddialı bir kadro ile başlamak isteyen İngiliz ekibi Arsenal, Sporting Lizbon'un başarılı golcüsü Viktor Gyökeres ile anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
Arsenal, Viktor Gyökeres transferinde sona yakın
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Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Arsenal, forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.

İngiliz basınına ve L'Équipe'e göre, Viktor Gyökeres transferinde sözlü anlaşma aşamasına gelindi. Sporting Lizbon'un golcüsüyle anlaşma sağlanması halinde Arsenal, uzun süredir aradığı golcüyü kadrosuna katmış olacak.

Geçtiğimiz sezon Sporting formasıyla 50'den fazla gol atan İsveçli forvet, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Arsenal'in daha önce Benjamin Sesko ile ilgilendiği ancak görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine rotasını Gyökeres'e çevirdiği belirtiliyor.

Transfer sürecinde oyuncunun menajeri Hasan Çetinkaya ile anlaşmaya varılmak üzere. Arsenal'in bu aşamadan sonra Sporting ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

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