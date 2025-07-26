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Spor

Arsenal, Viktor Gyökeres transferini açıkladı

Premier Lig devi Arsenal, Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'i 63,5 milyon avro artı bonuslarla kadrosuna kattı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 19:43 - Güncelleme:
Arsenal, Viktor Gyökeres transferini açıkladı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres'i renklerine bağladı.

Kuzey Londra temsilcisinden yapılan açıklamada, Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen 27 yaşındaki santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmazken, İngiliz medyasında yer alan haberlerde Gyökeres'in transferi için Arsenal'in kasasından 63 milyon sterlin çıkacağı öne sürüldü.

Gyökeres, 2 sezon formasını giydiği Sporting ile tüm kulvarlarda çıktığı 102 maçta 97 gole imza attı.

İsveçli futbolcu, Arsenal'de 14 numaralı formayı giyecek.

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