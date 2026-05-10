Arsenal, West Ham deplasmanında kritik virajı döndü

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında kümede kalma savaşı veren West Ham United, lider Arsenal'i konuk etti. Londra Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skor ile Arsenal oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada Leandro Trossard attı.

WEST HAM ATTI AMA İPTAL OLDU!

West Ham United, 90+5. dakikada Callum Wilson ile Arsenal karşısında beraberlik golünü buldu. Wilson'un golü, VAR incelemesinin ardından kaleci David Raya'ya faul olduğu gerekçesiyle iptal oldu.

Arsenal, West Ham United deplasmanında üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. West Ham United, bu sezon iç sahada 6 maç sonra kaybetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, 79 puana yükseldi. İngiltere Premier Lig'de ikinci sırada yer alan ve maç eksiği bulunan Manchester City'nin 74 puanı bulunuyor. Ligde kümede kalma savaşı veren West Ham United, 36 puanda kaldı. West Ham'ın ligde kalmak için şu anda en büyük rakibi olan Tottenham'ın ise maç eksiğine rağmen 37 puanı bulunuyor.

ARSENAL'İN KALAN MAÇLARI

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal'in kalan iki maçı şu şekilde:

Arsenal - Burnley

Crystal Palace - Arsenal

WEST HAM'IN KALAN MAÇLARI

Ligde kümede kalma savaşı veren West Ham United'ın kalan iki maçı şu şekilde:

Newcastle United - West Ham United

West Ham United - Leeds United