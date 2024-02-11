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Spor

Arsenal, West Ham'a gol oldu yağdı!

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, konuk olduğu West Ham'ı 6-0 mağlup etti.

11 Şubat 2024 Pazar 19:01 - Güncelleme:
Arsenal, West Ham'a gol oldu yağdı!
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Premier Lig 24. hafta maçında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice kaydetti.

Arsenal'in gollerinin tamamını 33 dakika içerisinde atması dikkat çekti.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.

  • Arsenal galibiyeti
  • Premier Lig maçı
  • West Ham mağlubiyeti

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