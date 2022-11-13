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Spor

Arsenal, Wolverhampton'ı Martin Odegaard ile devirdi

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı Martin Odegaard'ın attığı gollerle 2-0 yendi.

AA13 Kasım 2022 Pazar 09:10 - Güncelleme:
Arsenal, Wolverhampton'ı Martin Odegaard ile devirdi
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Ligin 16. haftasında Wolverhampton, Molineux Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Konuk ekip, 55 ve 75. dakikalarda Martin Odegaard'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Puanını 37 yapan Arsenal, Dünya Kupası arası öncesi en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı. Wolverhampton ise 10 puanla son sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Newcastle United, sahasında Chelsea'yi 67. dakikada Joe Willock'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Üst üste 5. galibiyetini alan Newcastle United, 30 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Beş maçtır kazanamayan Chelsea ise 21 puanda kaldı.

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