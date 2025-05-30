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Spor

Arsenal, yeni golcüsünü buldu: Anlaşma kapıda!

Arsenal, RB Leipzig'te forma giyen Benjamin Sesko için kulübüyle görüşmelere başladı.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Arsenal, yeni golcüsünü buldu: Anlaşma kapıda!
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, gelecek sezon kadro çalışmaları kapsamında forvet transferi için harekete geçti.

İngiliz basını Sky'ın haberine göre Arsenal, 21 yaşındaki Sloven golcü Benjamin Sesko için kulübü RB Leipzig ile görüşmelere başladı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da bir araya gelen Leipzig genel müdürü Marcel Schafer ile Arsenal sportif direktörü Andrea Berta arasında bir görüşme gerçekleşti.

Serbest kalma maddesi 80 milyon euro olan genç golcü için, Arsenal ve Leipzig'in pazarlıkları ilerlettiği vurgulandı.

Bu sezon toplam 45 resmi maçta görev alan Sesko, 21 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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