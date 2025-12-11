İSTANBUL 14°C / 7°C
  Arsenal yine kazandı! Devler Ligi'nde 6'da 6
Spor

Arsenal yine kazandı! Devler Ligi'nde 6'da 6

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Club Brugge'u 3-0 mağlup etti. İngiliz ekibi turnuvada çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak 18 puanla lider konumunda yer aldı.

Haber Merkezi11 Aralık 2025 Perşembe 01:48
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Arsenal, Club Brugge deplasmanına konuk oldu. Arsenal, Jan Breydel'de oynanan maçı 3-0 kazandı.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 25 ve 47. dakikalarda Madueke ile 56. dakikada Gabriel Martinelli attı.

Brezilyalı futbolcu Martinelli, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarda gol atmayı başardı.

Bu sonucun ardından Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yaptı ve 18 puana yükseldi. Club Brugge, 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Arsenal, Inter deplasmanına gidecek. Club Brugge, Kairat ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

