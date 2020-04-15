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Spor

Arsenal yöneticileri maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.

15 Nisan 2020 Çarşamba 20:37 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:37
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'da yöneticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maaşlarında gönüllü olarak indirime gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüsün ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtilerek, "Yönetici ekibimiz, gelecek 12 ay boyunca maaşlarının üçte birinden daha fazla oranda kesintiye gidilmesine gönüllü olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kulübe finansal anlamda nasıl destek olabilecekleri konusunda futbolcularla da görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çalışanların ücretsiz izne çıkarılmayacağı ve maaşlarının tam olarak ödeneceği ifade edildi.

Arsenal, maçların oynanmamasına rağmen maç günleri çalışan geçici işçilerin de maaşlarını ödeyeceğini duyurmuştu.

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