Arsenal, zirve takibini Newcastle United'ı yenerek sürdürdü

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
ARSENAL İKİ MAÇ SONRA KAZANDI
İki maçlık yenilgi serisini bitiren Arsenal, 73 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City'nin 3 puan önüne geçti.
Arka arkaya 4. yenilgisini alan Newcastle United, 42 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA LONDRALILAR'IN MAÇI
Arsenal, gelecek hafta Güney Londra takımı Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle ise Brighton'ı konuk edecek.