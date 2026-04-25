Arsenal, zirve takibini Newcastle United'ı yenerek sürdürdü

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında evinde Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti ve iki maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

ARSENAL İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

İki maçlık yenilgi serisini bitiren Arsenal, 73 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla takipçisi Manchester City'nin 3 puan önüne geçti.

Arka arkaya 4. yenilgisini alan Newcastle United, 42 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA LONDRALILAR'IN MAÇI

Arsenal, gelecek hafta Güney Londra takımı Fulham'ı ağırlayacak. Newcastle ise Brighton'ı konuk edecek.

