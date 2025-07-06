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Spor

Arsenal, Zubimendi transferini açıkladı

Arsenal, La Liga'da Real Sociedad forması giyen İspanyol orta saha Martin Zubimendi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 16:33 - Güncelleme:
Arsenal, Zubimendi transferini açıkladı
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İngiltere Premier Ligi ekibi Arsenal, İspanyol orta saha oyuncusu Martin Zubimendi'yi Real Sociedad'dan transfer etti.

Arsenal'den yapılan açıklamada, Zubimendi ile uzun süreli bir anlaşmaya imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 26 yaşındaki futbolcu, oyun tarzının kendisine uygun olduğu için Arsenal'ı tercih ettiğini belirterek" Kariyerimde çok büyük bir an, aradığım ve yapmak istediğim bir hamleydi. Buraya ayak bastığınız anda, bu kulübün ve bu takımın ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Real Sociedad'de başlayan Zubimendi, İspanyol ekibiyle 2020'de İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) şampiyonluğu yaşadı.

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