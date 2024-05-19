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Spor

Arsenal'a galibiyet yetmedi! Yine mutsuz son

İngiltere Premier Lig'de son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Arsenal, Everton'ı 2-1 yendi fakat Manchester City'nin de West Ham'ı mağlup etmesiyle şampiyonluk City'nin oldu.

19 Mayıs 2024 Pazar 20:41 - Güncelleme:
Arsenal'a galibiyet yetmedi! Yine mutsuz son
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İngiltere Premier Lig'de son haftaya şampiyonluk umuduyla giren Arsenal, Everton'ı ağırladı. Bir taraftatan Manchester City maçını takip eden Arsenal, rakibinin 18 dakikada iki farklı öne geçmesinin ardından büyük konsantrasyon kaybı yaşadı. Arsenal geriye düştüğü maçta Everton'ı 2-1 mağlup etti ancak şampiyonluk hayaline ulaşamadı.

Everton'ın golünü 40. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

Arsenal'in golleri 43. dakikada Takehiro Tomiyasu ve 89. dakikada Kai Havertz'ten geldi.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal bu beraberliğin ardından 89 puanla ligi Manchester City'nin 2 puan gerisinde, ikinci sırada noktaladı.

Kümede kalmayı haftalar öncesinde başaran Everton 41 puanla ligi 15. sırada bitirdi.

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