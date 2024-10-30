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Spor

Arsenal'a Osimhen tepkisi: Nasıl transfer edemiyorsunuz?

İngiliz eski futbolcu Patrice Evra, Arsenal yöneticilerine isyan etti. Takımda net santrfor olmaması nedeniyle isyan eden Evra, 'Galatasaray, Osimhen'i alıyor. Sen neden alamıyorsun?' dedi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
Arsenal'a Osimhen tepkisi: Nasıl transfer edemiyorsunuz?
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Yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi dünyanın dev takımları Napoli'den Victor Osimhen'i Transfer etmek istedi. Napoli yönetimi, 130 milyon euro bonservis bedelinde diretince transfer gerçekleşmedi. Suudi Arabistan'da ise Finansal Fair Play nedeniyle bu transfer Federasyon Komitesi'nden geçmedi.

Avrupa'da transfer döneminin bitmesi, Antonio Conte ile ters düşen Osimhen kadro dışı kaldı. Türkiye'de transfer döneminin transfer etmesiyle Osimhen, Galatasaray'a önerildi ve sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı 1 sezonluğuna kiraladı.

Osimhen'in Galatasaray'a transferi dünyada çok konuşuldu. Fransız efsane Patrice Evra, Osimhen'i transfer etmeyen Arsenal yönetimine tepki gösterdi.

"ARSENAL NEDEN OSIMHEN'İ ALAMIYOR?"

Patrice Evra katıldığı podcast yayınında Arsenal'da saf golcü olmadığını anlattı ve yöneticilere isyan etti.

"Bana söyleyin Galatasaray, Osimhen'i transfer ediyor. Arsenal nasıl transfer edemiyor? Ivan Toney'i alabiliyorsun ama almıyorsun ve Suudi Arabistan'a gidiyor. Arsenal'ın bitirici golcüsü yok. Bukayo Saka kanat olarak çok iyi ama o 9 numara değil. Arsenal'da sadece Saka skor üretiyor. Manchester United'da oynarken bizde Tevez, Ronaldo, Rooney ve Berbatov oynuyordu. 4 golcümüz vardı. Arsenal'ın 1 tane bile yok."

OSIMHEN'İN İSTATİSTİKLERİ

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da 7 maça çıktı. Nijeryalı yıldız 4 gol atarken, 4 asist yaptı.

25 yaşındaki golcü Fenerbaçe derbisinde asist yaparken, Beşiktaş derbisinde gol attı.

  • Patrice Evra
  • Arsenal
  • Galatasaray Osimhen

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