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Spor

Arsenal'dan 80 milyon euroluk kanca!

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande için harekete geçti.

25 Mart 2024 Pazartesi 19:21 - Güncelleme:
Arsenal'dan 80 milyon euroluk kanca!
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Bu sezon Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve şu anda liderlik koltuğunda oturan Arsenal gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

HEDEFTE GENÇ YILDIZ VAR

O Jogo'da yer alan habere göre Arsenal, Sporting Lizbon forması giyen Ousmane Diomande için harekete geçti.

Haberin detaylarında Mikel Arteta'nın, yönetimle yaptığı görüşmede kesinlikle bir stoper takviyesi yapmak istediği ve Ousmane Diomande'yi fazlasıyla istediği söylendi.

Ayrıca Sporting Lizbon'un sadece serbest kalma maddesi olan 80 milyon euroyu kabul edeceği ve aşağısında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı da iddia edildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 29 resmi maça çıkan Ousmane Diomande bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Arsenal
  • Ousmane Diomande
  • Sporting Lisbon

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