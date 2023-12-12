Galatasaray, orta sahasına takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Sarı kırmızılı ekibin listesinde Premier Lig ekibi Arsenal'in formasını giyen Thomas Partey'de bulunuyor.

Arsenal ise sarı kırmızılı ekibe bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Mikel Arteta, Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey'u kadrosuna katmak istiyor. Ada ekibi uzun süredir Fransız oyuncuyu takip ediyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen kırmızı beyazlılar, Cimbom'a bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

AL PARTEY'İ VER SACHA BOEY'U

İngiliz ekibi, Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Thomas Partey'i takasta kullanmayı hedefliyor. Aktarılana göre, ara transfer döneminde Boey'e karşılık Thomas Partey teklifi yapılacak.

Arsenal'in yıldız orta sahası için Suudi ve İtalyan kulüpleri de devrede. 30 yaşındaki futbolcu, 3 ay önce uyluk sakatlığı yaşadı. Ganalı oyuncunun aralık ayının sonunda forma giyebileceği aktarılırken Mikel Arteta, kondisyonun zayıf olduğunu düşündüğü Partey'i gözden çıkarmış durumda.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Daha önce Atletico Madrid forması da giymiş olan futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak belirleniyor.