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Spor

Arsenal'de 90+1'de tur atladı

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

AA28 Haziran 2020 Pazar 17:40 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 17:40
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Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu.

Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi.

Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

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